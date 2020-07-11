İki kardeşe kurşun yağdıran zanlı ve azmettiricisine müebbet istendi!

Kağıthane iki kardeşe kurşun yağdırarak birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı ve azmettiricisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, iki şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Olay, 20 Temmuz Cumartesi gecesi Kâğıthane Telsizler Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sakıp A. ile Akın Alakuş arasında bir süre önce trafikte "ters baktın" meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Sakıp A., gece saat 01.00 sıralarında Akın Alakuş'un önünü keserek genç adamı başından vurdu. Genç adam hayatını kaybederken, cinayet zanlısı ölüm tehditlerine devam etti. Sakıp A., 16 Ağustos Cuma günü, Akın Alakuş'un kardeşi Tarık Alakuş 'u bir süre takip etti. Ağabey Alakuş'un Gültepe Dernek Sokak'ta aracını durdurduğu esnada yanına geldi ve Alakuş'ün üzerine 46 el ateş ederek şahsı yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde cinayet olayının zanlısı olduğu belirlenen Sakıp A.'nın Bağcılar'da bulunan özel bir sitede olduğu tespit edildi. Sakıp A., bir kafede otururken ekiplerce gözaltına alındı. Şahısın üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ile 2 adet dolu şarjör ele geçirildi. Sakıp A.'nın 2002 yılında işlediği bir cinayetin ardından cezaevine gönderildiği ve 2009 yılında tahliye edildiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Sakıp A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan Sakıp A., 'Ümit D. benim üvey kardeşim olur. Bir gün yoldan giderken Akın Alakuş seslendi. Kahvenin yan tarafında bulunan boş dükkanın önüne oturmuş bira içiyordu. Bana seslendi git bira al dedi. Ben de para verirsen gider alırım dedim. O da bana ''sana para vermicem, götünü siktir, git öyle yap biraları getir'' dedi. Elindeki bozuk paraları yüzüme fırlattı, ana avrat küfür etti. Attığı bozuk paralardan biri sol gözüme geldi. Gözümü açamıyordum ve diğer gözümde bulanık görüyordu. İki elimle gözümü kapatıp beklerken elimi açtığımda üzerime doğru geldiğini gördüm. Elindeki bira kutusunu üzerime doğru attı. Bira kutusu bana isabet etti. Bu arada elini beline atınca, ben üzerimdeki tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim. Akın Alakuş'a ne olduğunu hatırlamıyorum. Daha sonra yolda araçla giderken Tarık Alakuş'un kullandığı araçla yan yana geldik. Birden bize ateş açtılar. Araçtan indim, bu iki araca doğru hedef gözetmeden ateş ettim.' dedi. İfadesi ardından Sakıp A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AZMETTİRİCİ DE TUTUKLU

Ümit D. alınan savunmasında;" Bana sorduğunuz Akın Alakuş'un öldürülmesi olayı ile benim hiç bir alakam yoktur. Bu olayın olduğu zaman zarfında ben Hisar Üstünde bölgesindeki Boğaziçi Üniversitesinin karşısında bulunan oyun salonundaydım. Orada olduğuma dair Mobese kayıtları incelendiğinde anlaşılacaktır. Orada bulunan mobese kayıt cihazının numarası öğrendim. Bahsettiğim adres ve tarihi saate ilişkin mobese cihazı görüntüleri incelendiğinde orada bulunduğum anlaşılacaktır. Mobese cihaz numarası 016-G-34SRY-0. O sırada bulunan bir arkadaşımın telefonuna Gültepe de bi olay olduğuna dair haberi sosyal medya üzerinden arkasına gönderilen bildirim ile öğrendim. Ağabeyim Sakıp'ın sosyal medyada geçen olaya adının karıştığını da bir müddet sonra öğrendim. Ondan sonra da şoka girdim. Annemi aradım, telefonu da ne yaptığımı bilemiyorum. Benim Akın Alakuş'un öldürme olayı ile bir alakam yoktur. Yakalandığım gün üzerimde bir silah yakalandı ancak ben bu silahı hiç bir suçta kullanmadım. İncelendiğinde bu silahı hiç bir suçta kullanmadığım, bu olaylar nedeniyle kendimi korumak amaçlı bulundurduğum anlaşılacaktır. Benim üzerimde bulunan cep telefonuma polis memurları tarafından el konuldu. İçerisinde hiç bir suç unsuru bulunmamaktadır. Zaten iki gün önce aldım. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

ARD ARDA OLAYLAR

Şüpheliler kendi aslarına kayıtlı hat kullanmadıkları, olay esnasında hangi hatları kullandıklarının tespit edilemedi. Sakıp A.'nın Akın Alakuş'u vurduğu silahı çöp tenekesine attığını beyan etmiş, daha sonra üzerinden yakalanan silah ve Ümit'in üzerinde ele geçen silahın yapılan Kriminal incelemelerinde olaylarda kullanılmadığı tespit edildi. İkilinin profesyonelce hakaret ettiği , taraflar arasında önceye dayalı bir husumetin bulunduğu, şüpheliler Ümit ve Sakıp'ın müştekilerin ailesine yönelik tehditlerde bulunmaları, müştekilerden Tarık'a ait kahvehanenin taranması, Volkan Alakuş'un tehdit edilmesi, Akın Alakuş'un öldürülmesi, akabinde Tarık, Fahrettin'nin kurşunlanması olaylarının birbirini takip ettiği olaylar olduğu belirlendi.

İDDİANAME HAZIR

İddianamede, Sakıp A.'nın Akın Alakuş'u tasarlayarak öldürdüğü, 5 kurşun sıktığı, maktül yerde iken ateş etmeye devam ettiği, Ümit D.'nin şüpheliyi azmettirdiği yine ölümünden önce Volkan Alakuş'un yolunu keserek onu tehdit ettiği kaydedildi. Bu olaylardan sonra 16 Ağustos tarihinde araçlarında bulunan Tarık, Fahrettin, Ali ve Volkan'a ait araçların taranması, olay yerinde Tarık'ın ağır yaralanması bu müştekilere ait kasten Öldürmeye teşebbüs suçlarının Sakıp, Ümit ve yanlarında bulunan kimliği tespit edilemeyen 3. Bir şahısla birlikte gerçekleştirdikleri, kaydedildi. İki şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.