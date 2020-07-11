İSKİ çalışma saatleri 2020: İSKİ saat kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? Hafta sonu İSKİ saat kaça kadar açık ve çalışıyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluş olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında en çok merak edilen konulardan birisi 2020 çalışma saatleri durumunda. İSKİ vezneleri ve şubeleri aracılığıyla abonelik başta olmak üzere çeşitli işlemlerini yapmayı düşünen vatandaşlar, 'İSKİ saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası tatili saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor.

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 İSKİ mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

İSKİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İSKİ, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

İSKİ ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor. Hafta içi bu saatler arasında da nöbetçi personel aracılığıyla Abonelik İşlemleri ve Vezne İşlemleri için hizmet verilmektedir.

İSKİ KAÇA KADAR AÇIK?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, kapanış saati olan 16.30'a kadar sürüyor.

İSKİ HAFTA SONU AÇIK MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Alınan karara göre, hafta sonu sadece Cumartesi günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında açıktır ve hizmet vermektedir. Pazar günü kapalıdır.

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RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSKİ Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:25 34060 Eyüp Sultan/İSTANBUL adresinde bulunmaktadır.

İSKİ'ye 0 212 321 00 00 - 0 212 301 20 00 telefon numaraları veya 0 212 321 77 19 / 0212 301 60 00 faks numaralarıyla ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, İSKİ Alo 185 servisi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

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