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’da hırsızlık için girdiği iş yerinde “portakal suyu” sıkan hırsız kameraya yansıdı

’de gece saatlerinde kapısını araladığı bir büfeye giren hırsız, kasada istediği miktarı bulamayınca meyve sıkacağıyla kendine portakal suyu sıktı. Bardağa doldurup bir de içen rahat hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 10:56 Son Güncelleme: 11.7.2020 11:00 ABONE OL
İstanbul’da hırsızlık için girdiği iş yerinde “portakal suyu” sıkan hırsız kameraya yansıdı

Olay, geçtiğimiz 20 Haziran Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde büfe olan iş yerine gelen Engin Şahin (30), masanın ve yazar kasa bölümünün dağınık olduğunu gördü.

İstanbul 'da girdiği iş yerinde 'portakal suyu' sıkıp içen pişkin hırsız kamerada | Video

Hemen kasaya bakan Şahin, 50 liralık bozuk para ve 2 adet kredi kartının da olmadığını fark edince hırsızlık olduğunu anladı. İşletmeci bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ancak Şahin görüntüleri izleyince adeta şaştı kaldı.

İstanbul’da hırsızlık için girdiği iş yerinde “portakal suyu” sıkan hırsız kameraya yansıdı

PORTAKALI SIKIP BARDAKLA SUYUNU İÇTİ

Kapıyı aralayarak ve korkarak içeriye giren hırsızın, dışarıda ve içeride dakikalar geçirdiğini gördü. Masayı, çekmeceleri ve kasayı karıştırdığını da gören Şahin görüntüleri izlemeye devam ettiğinde hırsızın tezgah bölümüne giderek eline aldığı portakalla meyve sıkacağının başına geçtiğini gördü.

İstanbul’da hırsızlık için girdiği iş yerinde “portakal suyu” sıkan hırsız kameraya yansıdı

Birkaç portakalı sıkacağa yerleştirerek suyunu bardağa sıkan hırsız, içtikten sonra büfeden ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da hırsızlık için girdiği iş yerinde “portakal suyu” sıkan hırsız kameraya yansıdı

POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE

Olayın ardından kamera kayıtlarını alan Şahin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul’da hırsızlık için girdiği iş yerinde “portakal suyu” sıkan hırsız kameraya yansıdı
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