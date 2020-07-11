İstanbul’da hırsızlık için girdiği iş yerinde “portakal suyu” sıkan hırsız kameraya yansıdı

Olay, geçtiğimiz 20 Haziran Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde büfe olan iş yerine gelen Engin Şahin (30), masanın ve yazar kasa bölümünün dağınık olduğunu gördü.

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Hemen kasaya bakan Şahin, 50 liralık bozuk para ve 2 adet kredi kartının da olmadığını fark edince hırsızlık olduğunu anladı. İşletmeci bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ancak Şahin görüntüleri izleyince adeta şaştı kaldı.

