İzmirli sanatçıdan ‘15 Temmuz Ağıdı’

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçse de yaşananlar zehinlerde tazeliğini koruyor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünü mezunu 43 yaşındaki İzmirli tasavvuf müziği sanatçısı Ömer Faruk Özcan da söz ve bestesi kendisine ait "15 Temmuz Ağıdı" isimli eser hazırladı. O gün kendisinin de İzmir meydanlarında olduğunu belirterek, ağıdı 251 şehidin aziz hatırasına ve şehitlerin yakınlarına ithaf ettiğini söyledi. Özcan, "Şehitlerimizin hayat hikayeleri beni derinden etkiledi. Kültürümüzde hüzünlü hadiselere ağıt yakmak var. Yaptığım eser de söz ve bestesiyle bir ağıt niteliğinde. Tarihe bir not düşmek istedim. İnşallah dilden dile yayılır ve bu eser vesilesiyle 15 Temmuz bundan sonraki nesillerde de unutulmaz bir gün olarak her daim hatırlanır. Gayemiz bu" dedi. Özcan, hazırladığı kilibi dijital platformlarda ve sosyal medya üzerinden yayımladı.