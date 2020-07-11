Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs yok sayıldı! 150 kişi teknede eğlenirken basıldı

yok sayıldı! 150 kişi teknede eğlenirken basıldı

’da bir teknede kalabalık bir grubun eğlence düzenlediği ve sosyal mesafeye uymadığı bilgisi üzerine emniyet harekete geçti. Tekneden 150 kişi çıkarken hepsi hakkında idari işlem uygulandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 11.7.2020 17:06 ABONE OL
Koronavirüs yok sayıldı! 150 kişi teknede eğlenirken basıldı

Dün gece saat 00:10 sıralarında Balat mevkiinden hareket eden bir teknede bir grupla denize açıldığı yönünde gelen ihbar üzerine İstanbul Emniyeti Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Son Dakika Haberi: İstanbul Bebek'teki skandal yat partisine polis baskınında şok görüntüler | Video

Yapılan araştırmalarda; bahse konu tekne Arnavutköy sahilinde görüldü. Tekne içerisinde yapılan denetimlerde şahısların sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri ve maske takmadıkları, işletme tarafından tekne içerisindeki oturma düzeninin kanuna uygun düzenlenmediği ve kapama saatine riayet edilmeyerek canlı müzik yayınının devam ettiği belirlendi.

Tekne içerisinde bulunan 150 kişi tahliye edilerek eğlence organizasyonu sonlandırıldı. Şahıslar hakkında idari işlem uygulandı.

Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs yok sayıldı! 150 kişi teknede eğlenirken basıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA