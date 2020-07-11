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Kuaförlere pandemi güncellemesi geldi

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Kuaförlere pandemi güncellemesi geldi
Sağlık Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarında Kovid-19'a karşı alınacak önlemleri güncelledi. Buna göre fön makineleri mümkün olduğunca kullanılmayacak. Kullanılması durumunda ise düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilecek. Saç kesimi esnasında yüze ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların temizlenmesi için kullanılan ense fırçası kullanılmayacak. Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanacak. Koltuk birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenecek. Kapı girişinde maskesi olmayanlar için mümkünse maske bulundurulacak. Damlacık yoluyla bulaşmayı artırdığı için iş yerinde müşteriler ve çalışanlardan yüksek sesle konuşmaktan kaçınmaları rica edilecek. İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınacak.
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Kuaförlere pandemi güncellemesi geldi
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