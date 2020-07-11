Kurban Bayramı öncesi binlerce vatandaşın merak ettiği bir konu da bayramın kaç günlük resmi tatil olacağı oldu. Bu kapsamda ilk günü Cuma gününe denk gelen mübarek bayramın son günü ise Pazartesi günü idrak edilecek. Böylece çalışan vatandaşlar hafta sonu ile beraber 4 gün izinli olacak. Peki, Kurban bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı bu yıl ne zaman idrak edilecek, bayram tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek amacını ifade eden bu mühim günde allahın rızası için kurbanlar usulüne uygun kesilecek ve ibadet edilecek. Diyanet takvimine göre açıklanan tarihe sayılı günler kala vatandaşlar konuya ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. 2020 Kurban Bayramı tarihi için geri sayım şimdiden başladı.