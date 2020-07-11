Kurban Bayramı öncesi binlerce vatandaşın merak ettiği bir konu da bayramın kaç günlük resmi tatil olacağı oldu. Bu kapsamda ilk günü Cuma gününe denk gelen mübarek bayramın son günü ise Pazartesi günü idrak edilecek. Böylece çalışan vatandaşlar hafta sonu ile beraber 4 gün izinli olacak. Peki, Kurban bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı bu yıl ne zaman idrak edilecek, bayram tatili kaç gün?
Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek amacını ifade eden bu mühim günde allahın rızası için kurbanlar usulüne uygun kesilecek ve ibadet edilecek. Diyanet takvimine göre açıklanan tarihe sayılı günler kala vatandaşlar konuya ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. 2020 Kurban Bayramı tarihi için geri sayım şimdiden başladı.
2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).