Mahkeme bebek kitabını muzır buldu

İstanbul Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Doris Rübel tarafından yazılan "Neden, Niçin, Nasıl? Bebekler Nereden Gelir?" isimli kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı için sınırlanmalara tâbi olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı. Yasa bu kapsamda, eserlerin ön kapaklarına "Küçüklere zararlıdır" damgası basılması, okul ve benzeri yerlere sokulmaması gibi sınırlamalar getiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aynı isimle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yayımlanan Anna Milbourne'un "Bebekler Nereden Gelir" kitabının ise çocuklar için yararlı içeriğe sahip, tavsiye edilen bir yayın olduğunu bildirdi.