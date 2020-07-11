Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 20 dekarlık alana zarar verdi.

AA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 18:25 ABONE OL
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ahmetli Mahallesi Hacımahmutlu mevkisinde çıkan orman yangını kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İtfaiye ve Orman İşletme Şefliğine ait ekiplerin 4 arazöz, 2 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında büyük kısmı zeytinlik olan yaklaşık 20 dekarlık alan zarar gördü.

Zeytinliğin sahibi İsmail Kuru, tütün tarlasında çalıştıkları esnada yangını haber aldıklarını ve söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine geldiklerini söyledi.

Bölgede Kula, Salihli ve Divlit Orman İşletme şefliklerine bağlı ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA