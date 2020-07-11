Önce tıraş oldu sonra öldürdü

Adana'da uyuşturucu, hırsızlık, tehdit ve yaralama gibi 21 ayrı suçtan kaydı bulunan Güney Taşdemir (24), geçen Çarşamba, işyerini açmaya hazırlanan berber Aytekin Kiyga'ya (44) kurşun yağdırıp kaçtı. Başından ve göğsünden yaralanan Kiyga, kaldırıldığı hastanede öldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini, farklı açı ve özelliklere göre 'Yüz Tanıma Sistemi'nde taratıp, bin fotoğraf karesi arasından Taşdemir'i tespit etti. Polis tarafından Serinevler Mahallesi'nde yolda yürürken yakalanan Taşdemir cinayeti itiraf etti. Taşdemir'in, bir gün önce keşif için berbere gidip Kiyga'ya tıraş olduğu ve ısmarlanan çayı da içtiği ortaya çıktı. Zanlı kendisini Mesut Toprak'ın tuttuğunu anlatarak "Ben sadece söyleneni yaptım" dedi. Bu ifade üzerine Mesut Toprak (35), Çukurova'da otomobiliyle seyir halindeyken, yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından gözaltına alındı. Toprak, adli kontrolle serbest bırakılırken, Taşdemir ise tutuklandı.