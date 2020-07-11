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Aynı bölgede 20 dakika arayla 2 kişi boğuldu

’nun Ünye ilçesinde serinlemek için aynı yerde denize giren (33) ile (17), 20 dakika arayla boğuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 18:36 Son Güncelleme: 11.7.2020 18:45 ABONE OL
Aynı bölgede 20 dakika arayla 2 kişi boğuldu

Ünye'nin Burunucu Mahallesi Çamlık Mevkii'nde saat 14.00 sıralarında serinlemek için denize giren Ünye Müftülüğü Personeli Mustafa Ilık, akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle denizden çıkarılan Ilık, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ilık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı yerde 20 dakika sonra meydana gelen bir diğer olayda Oğuzhan Dönmez, akıntıya kapılarak denizde kayboldu.

Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ve polis ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı balık adamlar sevk edildi.

Yapılan çalışmalarla Dönmez'in cansız bedeni, sudan çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Aynı bölgede 20 dakika arayla 2 kişi boğuldu
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