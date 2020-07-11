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11 Temmuz çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango ekranı

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 4.212.242,47 TL devretmişti. Peki, 11 Temmuz saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto 11 Temmuz sonuçları işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Milli Piyango bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 15:27 ABONE OL
Sayısal Loto 11 Temmuz çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 4.212.242,47 TL devretmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 TEMMUZ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişi, 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto 11 Temmuz çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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