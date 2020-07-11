Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Milli Piyango MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar kuponlarını doldurdu ve kazandıran numaraların MPİ'nin resmi sitesinden yayınlanmasını beklemeye başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda kazandıran numaralar sahiplerini bulmaya devam ediyor. En son yapılan çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 4.212.242,47 TL devretmişti. Buna göre; 11 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte (MPİ) Milli Piyango Sayısal Loto 11 Temmuz 2020 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ PİYANGO 11 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI!

MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

İşte 11 Temmuz MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve haftanın kazandıran numaraları;