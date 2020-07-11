Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Milli Piyango MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar kuponlarını doldurdu ve kazandıran numaraların MPİ'nin resmi sitesinden yayınlanmasını beklemeye başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda kazandıran numaralar sahiplerini bulmaya devam ediyor. En son yapılan çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 4.212.242,47 TL devretmişti. Buna göre; 11 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte (MPİ) Milli Piyango Sayısal Loto 11 Temmuz 2020 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor.
İşte 11 Temmuz MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve haftanın kazandıran numaraları;
Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Sayısal Loto 8 Temmuz çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte şanslı numaralar…
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1330. hafta Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te yapılan canlı çekilişle belirlendi. İşte haftanın şanslı numaraları: 3 - 18 - 43 - 28 - 10 - 9
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.