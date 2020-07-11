Son dakika: Bir oğlunu kaybetti, diğeri ise hastanede yaşama mücadelesi veriyor! "Başka çocuklar ölmesin..."

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu ailenin 10 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunun ilçede bulunan bir otelde serinlemek amaçlı kaçak yollarla havuza girmiş ancak iki kardeşten birisi havuzda boğularak can vermiş diğeri ise halen hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bir çocuğunu kaybeden acılı baba ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otel yöneticilerini suçladı. Otelde yeterli güvenliğin olmadığını ve duvarlarının alçak olduğunu iddia eden baba Fawaz Ahmed, "Bugün benim çocuğum öldü, başka çocuklar ölmesin" ifadelerini kullanarak oteldeki yetkilileri şikayet edeceğini bildirdi…

"BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMESİN!"

Suriyeli Yahya (7) ve Muhammed Ahmed (10) kardeşler geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kapalı olduğu ileri sürülen otelin bahçe duvarlarından atlayarak serinlemek için havuza girdi. Yüzme bilmeyen kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğerinin ise hastanede halen hayata tutunma mücadelesi verdiği biliniyor…