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: Bir oğlunu kaybetti, diğeri ise hastanede yaşama mücadelesi veriyor! "Başka çocuklar ölmesin..."

Gelen haberine göre 'de bir otelin havuzuna kaçak yollarla giren iki oğlundan birisini kaybeden diğer oğlu ise hastanede yaşam mücadelesi veren acılı babanın sözleri yürekleri burktu. Suriye uyruklu Fawaz Ahmed, otel duvarlarının yüksek olmadığı ve herhangi bir güvenlik bulunmadığını iddia ederken otel yöneticilerinden şikayetçi olacağını ifade etti. "Bugün benim çocuğum öldü, başka çocuklar ölmesin" ifadelerini kullandı…

Giriş Tarihi: 11.7.2020 16:55 Son Güncelleme: 11.7.2020 17:04 ABONE OL
Son dakika: Bir oğlunu kaybetti, diğeri ise hastanede yaşama mücadelesi veriyor! Başka çocuklar ölmesin...

'in Ürgüp ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu ailenin 10 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunun ilçede bulunan bir otelde serinlemek amaçlı kaçak yollarla havuza girmiş ancak iki kardeşten birisi havuzda boğularak can vermiş diğeri ise halen hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bir çocuğunu kaybeden acılı baba ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otel yöneticilerini suçladı. Otelde yeterli güvenliğin olmadığını ve duvarlarının alçak olduğunu iddia eden baba Fawaz Ahmed, "Bugün benim çocuğum öldü, başka çocuklar ölmesin" ifadelerini kullanarak oteldeki yetkilileri şikayet edeceğini bildirdi…

"BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMESİN!"

Suriyeli Yahya (7) ve Muhammed Ahmed (10) kardeşler geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kapalı olduğu ileri sürülen otelin bahçe duvarlarından atlayarak serinlemek için havuza girdi. Yüzme bilmeyen kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğerinin ise hastanede halen hayata tutunma mücadelesi verdiği biliniyor…

Son dakika: Bir oğlunu kaybetti, diğeri ise hastanede yaşama mücadelesi veriyor! Başka çocuklar ölmesin...

YÜZME BİLMEYEN KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ...

Nevşehir'in ürgüp ilçesinde otelin havuzuna kaçak giren iki oğlundan birisi ölen, birisi ise hastanede yaşam savaşı veren suriyeli fawaz ahmed, "otel yöneticilerinden şikayetçiyim. bugün benim çocuğum öldü, başka çocuklar ölmesin" dedi.

Suriyeli Yahya (7) ve Muhammed Ahmed (10) kardeşler, dün akşam saatlerinde ilçede faaliyet gösteren ve kapalı olduğu ileri sürülen otelin bahçe duvarlarından içeriye atlayıp, serinlemek için havuza girdi. Yüzme bilmeyen kardeşlerin havuzda çırpındığını göre otel görevlisi, suya atladı. Görevli, iki kardeşi kurtardı. Çok miktarda su yutan ve solunum güçlüğü çeken kardeşler, çağırılan ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Yahya, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, ağabeyinin ise tedavisi sürüyor.

Son dakika: Bir oğlunu kaybetti, diğeri ise hastanede yaşama mücadelesi veriyor! Başka çocuklar ölmesin...

BABA: "ŞİKAYETÇİYİM"

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken, baba Fawaz Ahmed, otel yetkililerinden şikayetçi olacağını söyledi. Fawaz Ahmed, 4 çocuğu olduğunu, 3 yıldır 'de yaşadıklarını anlatarak, "İşten geldiğimde çocukların evde olmadığını gördüm. 12 yaşındaki oğlum Mahmut, Muhammed ve Yahya'nın otelin havuzuna girdiğini söyledi. Otele gittiğimde çocuklarımın havuz kenarında yattığını gördüm.

Muhammed, kardeşini kurtarmak istemiş; ama başarılı olamamış. Otel duvarları yüksek olmadığı için çocuk havuz girmiş ve hayatını kaybetti. Otel yöneticilerinden şikayetçiyim. Bugün benim çocuğum öldü, başka çocuklar ölmesin. Otelde güvenlik yok, otel görevlileri yok. Otel çalışmıyor; ancak havuzu neden dolu anlamıyorum. Oğlum Yahya'yı doğduğu topraklar olan Halep'te defnetmek istiyorum" dedi.

Son dakika: Bir oğlunu kaybetti, diğeri ise hastanede yaşama mücadelesi veriyor! Başka çocuklar ölmesin...

Otelin yöneticisi Oktay A. ise soruşturmanın sürdüğünü, açıklama yapmayacaklarını söyledi.

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Son dakika: Bir oğlunu kaybetti, diğeri ise hastanede yaşama mücadelesi veriyor! "Başka çocuklar ölmesin..."
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