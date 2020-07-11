Son dakika haberi: Ordu'da sokak ortasında cinayet! Önce sevgilisini sonra kendini vurdu...

Son dakika! Ordu'nun Fatsa ilçesinde genç bir adam sevgilisi olduğu öne sürülen Sema D.'yi sokak ortasında silahla öldürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören katil zanlısı kendisine de ateş ederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaşanan bu korkunç olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SOKAK ORTASINDA SEVGİLİ CİNAYETİ!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, sevgilisini sokak ortasında ateşlediği silahla öldürdükten sonra polis ekiplerinin olay yerine geldiğini fark edince kendine de ateş ederek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından devlet hastanesine kaldırılan katil zanlısının ağır yaralı olduğu öğrenildi…