Son dakika haberi: Ordu'da sokak ortasında cinayet! Önce sevgilisini sonra kendini vurdu...

Son dakika! Ordu'nun Fatsa ilçesinde genç bir adam sevgilisi olduğu öne sürülen Sema D.'yi sokak ortasında silahla öldürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören katil zanlısı kendisine de ateş ederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaşanan bu korkunç olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
SOKAK ORTASINDA SEVGİLİ CİNAYETİ!
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, sevgilisini sokak ortasında ateşlediği silahla öldürdükten sonra polis ekiplerinin olay yerine geldiğini fark edince kendine de ateş ederek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından devlet hastanesine kaldırılan katil zanlısının ağır yaralı olduğu öğrenildi…
ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU…
İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kemal E., sevgilisi olduğu öğrenilen Sema D.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polisi görünce kendine de ateş eden Kemal E., ağır yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kemal E., ile Sema D.'nin Fatsa'da ikamet etmedikleri, İstanbul'dan geldikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.