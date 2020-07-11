Son dakika gelişmeleri...2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika gelişmeleri… Koronavirüs salgını kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulana kısıtlama ile beraber şimdi ise 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündemi uzun süredir meşgul ediyor. Bilindiği üzere salgının yayılımını en aza indirebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı kısıtlama yollarına başvurabiliyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı'nda yasak var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri…
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 2020 KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?
İlk günü 31 Temmuz yani Cuma gününe denk gelen 2020 Kurban Bayramı için geri sayım başlarken öte yandan ülkemizde mücadelesi süren salgın nedeniyle bu tarihlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı meselesine en net yanıt Bakan Koca'dan gelmişti…
Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi