Son dakika gelişmeleri...2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika gelişmeleri… Koronavirüs salgını kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulana kısıtlama ile beraber şimdi ise 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündemi uzun süredir meşgul ediyor. Bilindiği üzere salgının yayılımını en aza indirebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı kısıtlama yollarına başvurabiliyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı'nda yasak var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 2020 KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?

İlk günü 31 Temmuz yani Cuma gününe denk gelen 2020 Kurban Bayramı için geri sayım başlarken öte yandan ülkemizde mücadelesi süren salgın nedeniyle bu tarihlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı meselesine en net yanıt Bakan Koca'dan gelmişti…