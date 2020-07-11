SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve son durum ne oldu? 10 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı açıklandı

Türkiye corona virüsü günlük tabloda; test, vefat, iyileşen, yoğun bakım, entübe hasta sayısı gibi pek çok veri yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosuna ilişkin verileri akşam saatlerinde son dakika olarak açıklarken sosyal medya hesabı üzerinden de değerlendirmelerde bulunuyor. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 10 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 10 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

10 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo açıklandı.

İşte corona virüsü son gelişmeler ile değerlendirmeler...