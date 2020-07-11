Uyuşturucu meyve suyu ve cips paketinden çıktı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

MEYVE SUYU VE CİPS PAKETİNDEN ÇIKTI

Yapılan operasyonlar, Bayrampaşa ilçesinde meyve suları ve cips paketleri içerisine gizlenmiş halde 79 gram kokain ele geçirildi. Burada Ramazan M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçelievler ilçesinde yapılan operasyonda ise 18 kök halinde 247.50 gram Hint keneviri ele geçirildi. Burada ise Murat Can K. (26) ile Suriye uyruklu Halıl E. (21), Rame I. (19) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yine Sultanbeyli ilçesinde yapılan operasyonda, 75.39 gram bonzai, 3215 TL para, 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait şarjör, 9 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ile bu tabancaya ait şarjör, 7 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Operasyonda, Ümit Ç. (32), İsmail D. (22), Mustafa K. (22) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Konular ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 7 şahıstan 1'i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 4 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 2 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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