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Yaban hayatının sigortası ekolojik köprüler

AA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Yaban hayatının sigortası ekolojik köprüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, hem yaban hayvanlarını korumak hem de yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla otoyollara "ekolojik köprüler" inşa edildi. Ekolojik alt ve üst geçitler yaban hayvanlarının yolun bir tarafından diğerine rahatlıkla hareket etmeleri sağlanıyor. Aynı zamanda biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunuluyor. Tarsus-Pozantı Otoyolu'na "Orman Ekosistem Köprüsü", Kuzey Marmara Otoyolu'na "Uskumruköy Köprüsü", İstanbulİzmir Otoyolu ve İzmir-Çeşme Otoyolu'na 5 ekolojik köprü, MalkaraÇanakkale karayoluna ekolojik üst geçit yapımı tamamlanan veya proje aşamasındaki çalışmalar.
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Yaban hayatının sigortası ekolojik köprüler
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