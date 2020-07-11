Tekirdağ'dan çay hasadı için gittiği Trabzon Of'daki Aşağı Kışlacık Mahallesi'ndeki evinin yakınında 1'i pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Huriye Kaya (57) sevk edildiği KTÜ Farabi Hastanesi'nde 10 kez ameliyata alındı. 28 gün hastanede kalan, parçalanan sol kolu dirseğinden kesilen Kaya, SABAH'a konuştu:Pitbull, kolumu kaptı ve parçaladı. Kurt köpekleri sırtımdan saldırıp beni yere indirdi. Sağ elimle Pitbull'un zincirini tutup, çevirerek yere yatırdım. Sağlam kalan elimi koparmaması için mücadele ettim. Her yerimden kan akıyordu. Abim yaşayacağımı hiç düşünmüyordu. Yaşamam mucize, beni o anda cesaretimle köpeklere karşı mücadele vermem korudu. Nefes aldığım için şükrediyorum. Bana bu acıyı çektirenler en ağır cezayı alsın. Geçen yıl o köpekler yine mahallede çocuklara saldıracaktı kaçarak kurtuldular.Huriye Kaya'nın kızı Derya Günal da "Orada çocuk olsa ölebilirdi. Bizim canımız yandı. Başkası yanmasın" dedi. Köpekler hayvan bakım evine gönderilirken, Pitbull'un sahibi olduğu iddia edilen Şeref Ayazoğlu ile Alman kurtlarının sahibi olduğu idida edilen Dursun Ali Ayazoğlu "Köpekler bizim değil, sahipsiz" dedi.