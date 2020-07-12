150 kişilik yat partisine ceza

İstanbul Polisi, koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı olarak yat ve gezi teknelerinde organize edilen kalabalık eğlence partilerine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürdü. İstanbul'da önceki gece Balat'tan hareket eden bir gezi teknesinde kalabalık bir grubun olduğu ve eğlence düzenlendiği istihbaratını alan polis, tekneyi Bebek Sahili'nde demirli halde buldu. Yapılan kontrolde; teknedeki kişilerin sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri, maske takmadıkları, işletme tarafından teknede oturma düzeninin kanunlara uygun düzenlenmediği belirlendi. Teknedeki 150 kişi tahliye edildi ve eğlence organizasyonu durduruldu. Polisler yasal işlemler yaptığı teknenin içerisinde bulunan kişilere üç bin 180'er lira idari para cezası kesti. Polislerin tekneye girdiği ve eğlencenin devam ettiği o anlar polis kameralarına da yansıdı.