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Sıfır traktörlerini 38 yıl sonra garajdan çıkardı... Daha önce hep 'garajdan çıkan otomobil' haberleri okudunuz... Bu sefer yıllar sonra garajdan çıkarılan araç otomobil değil traktör oldu. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir vatandaş, 38 yıl önce aldığı 2 traktörü vinçle çıkardı. Yıllarca traktörlerini garajda saklayan kişinin traktörleri bir bayiye sattığı öğrenildi.

DHA Giriş Tarihi: 12.7.2020 09:03 Son Güncelleme: 12.7.2020 09:24 ABONE OL

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 traktör 38 yıldır bulundukları garajdan vinçle çıkarıldı. Traktörler, kontrol ve bakımları yapılarak, satışa sunuldu.





Sandıklı ilçesinde yaşayan, ismi öğrenilemeyen biri, 1982 yılında Afyonkarahisar merkezdeki bayisinden, aynı marka 2 traktör satın aldı. Traktörleri Sandıklı'ya getiren kişi, garaja yerleştirdi. Garajdan hiç çıkarılmayan traktörler, etrafına binalar yapılınca 38 yıl boyunca burada kaldı.

Garajın yanındaki binanın yıkılarak, inşaata başlanması üzerine traktörlerin sahibi, 2 aracını da ilçede traktör bayisi ve servisine sattı. Garajın çatısının çıkarılmasının ardından yanındaki inşaata vinç yerleştirildi. Vinçle bulunduğu yerden çıkarılan traktörler, tamirhaneye getirildi. Burada bakım ve kontrolleri yapılan traktörler ardından satışa sunuldu.





Traktörleri satın alan firma servisi çalışanı İsmail Bolat (32), "Sandıklı'da yaklaşık 35 yıldır bu traktörlerin yetkili servisiyiz. Tamiratlarını yapıyoruz.

Bu traktörlerin satılacağını duyduk. Satın aldığımız müşterimiz, Afyonkarahisar'daki bayiden, 1982 yılında bu traktörleri satın almış. Binerek gelmiş, garajına koymuş. Belirli aralıklarla traktörler çalıştırılmış, kontrollerini yaptık.