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Sıfır traktörlerini 38 yıl sonra garajdan çıkardı...

Daha önce hep 'garajdan çıkan otomobil' haberleri okudunuz... Bu sefer yıllar sonra garajdan çıkarılan araç otomobil değil traktör oldu. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir vatandaş, 38 yıl önce aldığı 2 traktörü vinçle çıkardı. Yıllarca traktörlerini garajda saklayan kişinin traktörleri bir bayiye sattığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 09:03 Son Güncelleme: 12.7.2020 09:24 ABONE OL
Sıfır traktörlerini 38 yıl sonra garajdan çıkardı...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 traktör 38 yıldır bulundukları garajdan vinçle çıkarıldı. Traktörler, kontrol ve bakımları yapılarak, satışa sunuldu.

Sıfır traktörlerini 38 yıl sonra garajdan çıkardı...

Sandıklı ilçesinde yaşayan, ismi öğrenilemeyen biri, 1982 yılında Afyonkarahisar merkezdeki bayisinden, aynı marka 2 traktör satın aldı. Traktörleri Sandıklı'ya getiren kişi, garaja yerleştirdi. Garajdan hiç çıkarılmayan traktörler, etrafına binalar yapılınca 38 yıl boyunca burada kaldı.

Sıfır traktörlerini 38 yıl sonra garajdan çıkardı...

Garajın yanındaki binanın yıkılarak, inşaata başlanması üzerine traktörlerin sahibi, 2 aracını da ilçede traktör bayisi ve servisine sattı. Garajın çatısının çıkarılmasının ardından yanındaki inşaata vinç yerleştirildi. Vinçle bulunduğu yerden çıkarılan traktörler, tamirhaneye getirildi. Burada bakım ve kontrolleri yapılan traktörler ardından satışa sunuldu.

Sıfır traktörlerini 38 yıl sonra garajdan çıkardı...

Traktörleri satın alan firma servisi çalışanı İsmail Bolat (32), "Sandıklı'da yaklaşık 35 yıldır bu traktörlerin yetkili servisiyiz. Tamiratlarını yapıyoruz.

Sıfır traktörlerini 38 yıl sonra garajdan çıkardı...

Bu traktörlerin satılacağını duyduk. Satın aldığımız müşterimiz, Afyonkarahisar'daki bayiden, 1982 yılında bu traktörleri satın almış. Binerek gelmiş, garajına koymuş. Belirli aralıklarla traktörler çalıştırılmış, kontrollerini yaptık.

Sıfır traktörlerini 38 yıl sonra garajdan çıkardı...

Motorunda, hidroliğinde, şanzımanında bir sıkıntı yok. Sıvı bakımlarını yaptık. Yağını, antifrizini kontrol ettik. Şu anda traktörlerimiz hazır, hiçbir sıkıntısı, sorunu yok. İsteyen arkadaşlara da satışını yaparız" dedi.

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Sıfır traktörlerini 38 yıl sonra garajdan çıkardı...
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