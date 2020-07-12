Adliye çalışma ve mesai saatleri: 2020 Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve resmi tatillerde açık mı?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na bağlı devlet kurumu olan adliye sarayları hakkında en çok merak edilen konuların başında 2020 çalışma saatleri geliyor. Milyonlarca vatandaş için gerekli olan bütün hukuk işlemlerinin gerçekleştirildiği bu kurumun hafta içi/hafta sonu çalışma günleri ve saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, öğle arası molasına denk gelmeden adliye vezne mesai saatleri içerisinde işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamak.

Sizler için hazırladığımız haberimizden, Bakırköy, Çağlayan ve Kartal Adliyesi başta olmak üzere il il 2020 adliyeler mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020! KAÇTA AÇILIYOR?

Adliyeler, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

Bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ADLİYE ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında adliye vezneleri işlem kabul etmiyor.

ADLİYELER KAÇA KADAR AÇIK?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, kapanış saati olan 17.00'ye kadar sürüyor.

ADLİYE SARAYLARI HAFTA SONU AÇIK MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Devlet kurumları olduğundan dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalıdır, hizmet vermemektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

ADALET BAKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kızılay-Ankara'da bulunmaktadır. Bilgi almak ve diğer sorunlarınızla ilgili olarak için 0312 417 77 70 numaralı telefonu, 0312 419 33 70 numaralı faksı kullanabilir veya info@adalet.gov.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz.