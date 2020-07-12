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’da kahreden haber! kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

’da kaybolan 12 yaşındaki ’ten acı haber geldi. Ağrı Merkeze bağlı Dumanlı Köyünde sağanak yağışla birlikte baskını yaşanmasının ardından sel sularına kapılan Ali Osman Eytemiş koyunlarını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Kardeşi Murat’ın olayı köylülere ve jandarma ekiplerine haber vermesiyle arama çalışmaları başladı. Yapılan tüm arama çalışmalarının ardından 12 yaşındaki Ali Osman’ın cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 02:10 Son Güncelleme: 13.7.2020 02:12 ABONE OL
Ağrı’da kahreden haber! Selde kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

'da sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılarak kaybolan 12 yaşındaki 'in cansız bedeni bulundu. Kardeşiyle birlikte sağanak yağmura yakalanan çocuk koyunları kurtarmak isterken yaşanan acı olayın önüne geçemedi. Kardeşi Murat'ın olayı köylülere bildirmesiyle jandarma, AFAD ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerine ulaşıldı. Çocuğun cansız bedeni 112 ekiplerince otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı’da kahreden haber! Selde kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

OLAY NASIL OLDU?

Merkeze bağlı Dumanlı Köyünde akşam saat 18:00 sularında etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte baskını yaşandı. O sırada kardeşi 10 yaşındaki Murat Eytemiş ile birlikte koyun otlatan , sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Kardeşi Murat'ın haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan köylüler, durumu jandarma, AFAD ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere kenarlarında çocuğu arama çalışması başlattı.

Yapilan arama çalışmalarının sonucunda kayıp çocuğun cansız bedeni kaybolduğu köyün ün yaklaşık 8 kilometre uzağındaki Molla Osman Köyündeki dere yatağında bulundu.

Çocuğun cansız bedeni 112 ekiplerince otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Köy sakinlerinden Abdulkadir Korkmaz yaptığı açıklamada: İki kardeş koyun otlatiyorlardi. Bu yağmur yağınca dere taşıyor. Kaybolan çocuk koyunların önünde yürüyormuş. Koyunları getirince kayboluyor. Haber alınca ekiplere haber verdik. Afad, jandarma, itfaiye ekipleri arıyor" dedi.

Ağrı’da kahreden haber! Selde kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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Ağrı’da kahreden haber! Selde kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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