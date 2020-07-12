2020 Alternatifbank çalışma saatleri 2020: Alternatifbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri güncel çalışma saatleri ile açılış-kapanış-öğle arası saati! Alternatifbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

Gün içerisinde binlerce müşterisine hizmet veren Alternatifbank güncel çalışma saatleri, kurumun müşterilerince gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Kendilerine en yakın şubeye gitmeden önce vatandaşlar bankaların mesai saatlerine dair bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Alternatifbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 Alternatifbank şubelerinin güncel çalışma saatleri ile açılış-kapanış-öğle arası saati!

2020 ALTERNATİFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ!

Ülkemizde faaliyet gösteren Alternatifbank birçok ilde aktif şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Kurumun müşterileri koronavirüs salgını nedeniyle birçok bankanın çalışma saatleri üzerinde değişimlere gitmesinin ardından güncel çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda kurumun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre sabah 09.00'da açılırken akşam 17.00'a kadar hizmetini sürdürüyor.

ALTERNATİF BANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

AlternatifBank koronavirüs salgını nedeniyle mesai saatlerinde değişikliğe giden kurumlar arasında yerini alıyor. 23 Mart 2020 Pazartesi günü itibarıyla şubelerinin 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurmuştu. Ancak normalleşme adımları ile beraber bu tip değişikliğe giden bankaların mesai saatlerinin de normale döndüğü biliniyor.

ALTERNATİFBANK ÖĞLE ARASI SAATİ!

Alternatifbank şubelerinde saat 12:30 olduğunda öğle arası nedeniyle 1 saatlik hizmetine arası veriliyor.

ALTERNATİF BANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ!

Alternatifbank açılış saati: 09.00 (Resmi tatillerde ve koronavirüs salgını nedeniyle değişebilir.)

Alternatifbank kapanış saati: 17.00 (Resmi tatillerde ve koronavirüs salgını nedeniyle değişebilir.)

ALTERNETİF BANK BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı 23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ramazan Bayramı 15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kurban Bayramı 30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı 29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

*Gibi yukarıda da yer alan resmi tatillerde Akbank ve tüm bankalar hizmet vermemektedir.

Akbank çalışma saatleri 2020: Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri