Askerlik şubesi çalışma saatleri 2020: Askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve resmi tatilde açık mı?

Askerlik şubesine giderek celp, terhis ve tecil gibi pek çok işlemini gerçekleştirmek isteyen gençler tarafından askerlik şubesi çalışma saatleri 2020 araştırılıyor. Hafta içi her gün 08:30'da mesaiye başlayan askerlik şubelerinin açılış saatinin yanı sıra kapanış saati, resmi tatil ve bayramda çalışıp çalışmadığı, hafta sonları mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak konusu. İşlemini gerçekleştirmek için askerlik şubelerine gidecek olan vatandaşların açılış, öğle arası ve kapanış saatlerine dikkat etmesi gerekiyor. Askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte askerlik şubesi çalışma saatleri…

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ:

İstanbul'da Halıcıoğlu ve Maltepe şubesi, Ankara'da Mamak şubesi yoğunluk olarak dikkat çeken yerlerden birisi olurken; İzmir, Elazığ ve Bursa'daki şubeler bulundukları konum itibari ile askerlik yükümlüleri tarafından tercih edilmektedir.

ASKERLİK ŞUBELERİ KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi 5 gün hizmet veren askerlik şubeleri sabah saat 8.30'da açılıp akşam saat 17.00'a kadar hizmet vermektedir. Öğle araları ise 12.00 ile 13.00 arasındadır.

ASKERLİK ŞUBELERİ HAFTA SONLARI VE BAYRAMLARI AÇIK MI?

Askerlik şubeleri Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemekle birlikte, bayram ve resmi tatillerde de açık değildir.

ASKERLİK ŞUBELERİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Seferberlik işlemlerini yürütmek

Şehit ve şehit yakınlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek

Gazilerin madalya ve sağlık işlemlerini yürütmek

Barışta ve savaşta tüm asker alma faaliyetlerini yürütmek

Emekli askeri personel ve ailelerin özlük haklarına ilişkin hizmetleri yürütmek

ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM ADRESLERİ

Askeralma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar Ankara adresinde bulunmaktadır. Askeralma Dairesi Başkanlığı telefon numarası da 0312 402 61 00'dır.

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