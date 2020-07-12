Aynı aileden 5 kişide korona virüs tespit edildi, bina karantinaya alındı

Son günlerde korona virüs vaka sayısında artışların yaşandığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da bir bina karantinaya alındı. Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 453'üncü sokakta bulunan bir apartmanda ikamet eden 5 kişilik aile, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

KORONA VİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKAN 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ...

Burada yapılan korona virüs testleri pozitif çıkan 3'ü çocuk 5 kişi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Korona virüsün bulaşma riskine karşı ailenin oturduğu 7 katlı 32 daireli apartman 14 günlük karantinaya alındı. Binanın giriş çıkışları polis tarafından kapatıldı.Filyasyon ekipleri binada çalışma başlatırken, apartman sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.