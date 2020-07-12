17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı sizleri bekliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Market zincirlerinin her hafta belirli günlerde uyguladığı indirim günlerinin en dikkat çekeni BİM aktüel ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Müşteriler hafta sonundan itibaren Cuma günü gerçekleşecek indirimlerin takibine başladı. Bu kapsamda birçok çeşit üründe dev indirim bulunuyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler yeni hafta kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 17 TEMMUZ'DA DEV İNDİRİM!

BİM aktüel ürünler katalog indirimlerini içeren fiyat ve ürün listesi kurumun resmi sitesi tarafından yayınlandı. Büyük indirimlerin bulunduğu katalogda çok çeşitli ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken kataloğun en dikkat çeken ürünleri tabii ki teknolojik aletlerde bulunan fırsatlar oldu…