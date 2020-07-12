Bir günde 8 kişi boğuldu

NEVŞEHIR'INÜrgüp ilçesinde Suriyeli M.A. (11) ve kardeşi Yahya (8), bir otelin yüzme havuzuna izinsiz girdi. Otel görevlisi suda çırpınan çocukları kenara çıkardı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Yahya Ahmet öldü. Batman'da ise İkiztepe köyünde Mehmet Uyur (30) ile yeğeni Cebrail Uyur (14) yüzmek için çaya girdi. Akıntıya kapılan amca ile yeğeni boğuldu. Ordu'nun Ünye ilçesinde denize giren Mustafa Ilık (33) ile Oğuzhan Dönmez (20) boğularak can verdi. Çorum'un İskilip ilçesinde çocuğunun içinde bulunduğu kayığın baraj gölünde akıntıya kapıldığını gören baba Mustafa Acar yakalamak için suya atladı. Bir süre yüzen baba suda kayboldu. Acar'ın cesedini köylüler buldu. Antalya'nın Serik ilçesinde kardeşi ve arkadaşıyla yüzmeye ırmağa giden Caner Aykut (31) boğuldu. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de denize giren Onur C. (39) dalgalar arasında kayboldu. Sinop'un Türkeli ilçesinde ise denize giren Mustafa Dinçel (66) çırpınmaya başladı. Yaşlı adamı kurtarmak için suya giren cankurtaran Yücel Yalçın ile 8 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. 9 kişi hastaneye kaldırıldı.