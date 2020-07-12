DASK zorunlu mu, her sene yaptırılır mı? DASK deprem poliçesi yaptırmak zorunlu mu?

DASK Zorunlu Deprem Sigortası merak edilen konulardan biri oldu. Konut sahipleri DASK poliçesi yaptırmak zorunlu olup olmadığı merak ediyorlar. Ayrıca ev almak isteyenlerde konut kredisi DASK yenileme işlemleri ve ev satışında DASK zorunlu mu? Sorularının yanıtını arıyorlar. Bu konuyla alakalı detaylı bilgileri hazırladık. Devlet tarafından sunulan bir güvence olan Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve depremin neden olduğu etkenlere karşı güvence sigortasıdır. İşte DASK hakkında merak edilenler…

EV SATIŞINDA DASK ZORUNLU MU?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına göre bu sorunun yanıtı belirlenmiştir. Herhangi bir taşınmazın tapu devri, DASK poliçesi olmadan yapılamayacağı açık olarak belirlenmiştir. Sadece alım satım değil, ipotek ve kiralama işlemlerinin de DASK zorunlu hale getirilmiştir. DASK, sadece konutlar için zorunlu olmadığı gibi binaların içinde yer alan büro ve iş yeri gibi bağımsız bölümler için de zorunlu hale getirilmiştir.

KONUT KREDİSİ DASK YENİLEME ZORUNLU MU?

Konut kredisi kullanmak uzun vadeli bir iş olduğu için düşünülmesi gereken konular sadece kredi olmayıp DASK'ında olduğu düşünülmelidir. DASK poliçeleri yıllık olarak ödenir. Her bir poliçe bir yıl içerisinde geçerlidir. Konut kredisi DASK yenileme işlemleri de zorunludur. Eğer süresi dolan DASK poliçesini 30 gün içerisinde yaptırırsanız indirimlerden yararlanabilme imkanınız da var.

DASK HER SENE YAPTIRILIR MI?

DASK poliçesi konut sahipleri için bir yıl süreyle geçerli olacak şekilde teslim edilir. Konut sahipleri DASK poliçesini 1 yıl içerisinde gerekli işlemlerde kullanabilirler ve kendilerini deprem ve etkilerine karşı güvence altına alabilirler. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir. Poliçe vade bitiminden 30 gün sonrasına kadar yenileme işlemi, indirimli olarak yaptırılabilir. Poliçenin, süresi bitmeden önceki 60 gün içerisinde, poliçeyi düzenleyen acenteye başvurularak yenilenmesi mümkündür.

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