Denizbank çalışma saatleri 2020: Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri

Finansal ihtiyaçlarını karşılamak için bankaya gitmek isteyen vatandaşlar Denizbank çalışma saatlerine bakıyor. Çek, senet, hesap açma ve kapama gibi işlemleri olan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kuyrukta beklemek için ''Denizbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Banka işlemlerini şubelere giderek tamamlamak isteyenler öncesinde bankanın açılış, kapanış ve öğle arası saatlerine dair bilgilere ulaşmak istiyor. Buna göre, Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Türkiye'nin birçok ilinde hizmet veren Denizbank çalışma saatleri yoğun olarak her gün araştırılıyor. 2020 yılında Denizbank şubeleri açılış saati 09.00 olarak belirlenmiştir. Denizbank şubeleri 17.00'da kapanıyor.

DENİZBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Denizbank şubelerinin mesai saatleri ve öğle arası çalışma saatleri bilgisine göre işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Denizbank saat 09.00'da açılıyor, saat 17.00'da kapanıyor.

DENİZBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ;

Banka işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için Denizbank açılış ve kapanış saati;

Denizbank açılış saati: 09.00

Denizbank kapanış saati: 17.00

DENİZBANK HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Diğer bankalarda olduğu gibi Denizbank'ta da hafta sonu mesaisi bulunmamaktadır, yani şubeler cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır.

DENİZBANK RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Resmi tatillerde Denizbank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

2020 Akbank güncel çalışma saatleri ile açılış-kapanış-öğle arası saati! Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ziraat Bankası çalışma saatleri 2020: Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri