Dolandırıcılığın böylesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde beyaz eşya satıcılığı yapan M.A.G. polise dolandırıldığı gerekçesiyle başvurdu. M.A.G. kendisine internet üzerinden Adana Büyükşehir Belediyesine ait satın alma talep formu geldiğini, kendisinin daha önce bu yöntemle satış yaptığı için şüphelenmediğini bu yöntemle iki kez 15 televizyon ve 30 elektrikli süpürge makinesi verdiğini ancak belediyenin 15 gün içinde parasını ödemesi gerekirken bu sürede ödeme olmadığını söyledi. M.A.G. belediyeye gittiğinde belgenin sahte olduğunu öğrendiğini anlattı. Adana polisi Ankara'da nakliyat yapan ve R.M.'nin sahibi olduğu bir firmanın çalışanı S.A., Y.A. ve D.K.'nın televizyon ve elektrikli süpürge aldığını tespit etti. Polis, 4 zanlıyı yakaladı. R.M. ve S.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Y.A. ve D.K. adliyeye sevk edildi. İHA