Dövdükleri minibüs şoförüne bir kez daha saldırdılar!

İkinci kez darp edilen Metin Şahin, "Beni gözlerine kestirdiler. Şikayetçi oldum. Dün yine önümü kesip bana yolcuları indirmemi söylediler. Kapımı açarak indir aldığın yolcuları dediler. Karnıma yumruk vurdular. Şikayetçi oldum. Ben her gün karakola mı gideceğim. Evimize ekmek götürmeyecek miyim. Benim iki çocuğum var. Onlara ekmek götüremiyorum. Biz sesimizi kime duyuracağız. Yetkililer bu konuya bir el atsın" dedi.