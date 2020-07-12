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Dövdükleri minibüs şoförüne bir kez daha saldırdılar!

Geçtiğimiz günlerde 'de isimli minibüs şoförü, aynı güzergahta çalışan, husumetli oldukları minibüs şoförleri tarafından yolcuların gözü önünde dövülmüş, Şahin, 15 gün iş göremezlik raporu almış ve saldırganlardan şikayetçi olmuştu. O şehir eşkıyaları Şahin'in aracını durdurup bir kez daha saldırdı. Saldırıya uğrayan minibüs şoförü "Ben her gün karakola mı gideceğim. Evimize ekmek götürmeyecek miyim. Benim iki çocuğum var. Onlara ekmek götüremiyorum." diyerek feryat etti.

İHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 12:57 Son Güncelleme: 12.7.2020 13:02 ABONE OL
Dövdükleri minibüs şoförüne bir kez daha saldırdılar!

'de aynı güzergahta çalışan 2 ayrı yolcu minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför, 5 gün arayla ikinci kez yolcuların gözü önünde darp edildi.

Dövdükleri minibüs şoförüne bir kez daha saldırdılar!

-Silifke hattında çalışan Silifke Koop şoförü 'in kullandığı 33 C 8104 plakalı minibüs, Erdemli ilçesi durağında yolcu indirdiği sırada Mesk-Koop şoför ve muavini tarafından araçla önü kesildi.

Minibüsün koltuğunda yolcuların gözü önünde Şahin'i darp eden diğer kooperatif şoförü ve muavini bir süre araç içerisinde Şahin'i darp edip aldığı yolcuları indirmesini istediler. Karnına yumruk, yüzüne tokat yiyen Şahin cep telefonu ile polisi arayarak yardım istedi.

Dövdükleri minibüs şoförüne bir kez daha saldırdılar!

Yolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Çıkan kavga ve son olay, minibüslerin güvenlik kamerasına yansıdı.
Darp edilen kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.

Metin Şahin, 7 Temmuz'da yine diğer kooperatif şoförleri tarafından dövülmüş 15 gün iş görmez raporu almıştı.

Dövdükleri minibüs şoförüne bir kez daha saldırdılar!

İkinci kez darp edilen , "Beni gözlerine kestirdiler. Şikayetçi oldum. Dün yine önümü kesip bana yolcuları indirmemi söylediler. Kapımı açarak indir aldığın yolcuları dediler. Karnıma yumruk vurdular. Şikayetçi oldum. Ben her gün karakola mı gideceğim. Evimize ekmek götürmeyecek miyim. Benim iki çocuğum var. Onlara ekmek götüremiyorum. Biz sesimizi kime duyuracağız. Yetkililer bu konuya bir el atsın" dedi.

Dövdükleri minibüs şoförüne bir kez daha saldırdılar!

Yolcu alma meselesi yüzünden yolcuların gözü önünde şoförü böyle dövdüler | Video

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Dövdükleri minibüs şoförüne bir kez daha saldırdılar!
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