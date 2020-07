Duş jeli nasıl kullanılır, saça ve yüze sürülür mü? Duş jeli nedir, ne işe yarar?

Cildimizin daha yumuşak ve daha temiz olması için duş esnasında kullanılan duş jelleri vücut temizliği denildiği zaman akla gelen temizlik ürünüdür. Her renk, her çeşit, her kokulu duş jelleri mevcuttur. Duş jelleri cildinizin daha yumuşak ve ipeksi olması içinde kullanılan bir üründür Vücut temizliği denilince akla gelen hoş kokulu duş jelleri hakkında nasıl kullanıldığı hakkında vatandaşlar soru sormaktadır. Duş jelinin zararları nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Duş jeli ile saç ve yüz yıkanır mı? İşte detaylar.

DUŞ JELİ NASIL KULLANILIR?

•Duş jelini kullanmadan önce öncelikle; Duşa girin ve suyun sıcaklığını ayarlayınız.

•Banyoya girmeden önce duş jelinizi ve lifinizi hazırlayın. Aha sonra bir miktar duş jelini lifin üzerine döküp lifi vücudunuzda köpürtün.

•Ardından tüm vücudunuza uyguladığınızdan emin olduktan sonra vücudunuzu durulayın.

•Eğer ki duş jelinizin kokusunun gitmesinin istemiyorsanız, durulama aşamasında köpüklerden arınmak yeterli olacaktır. Banyoda çok fazla durulamanız durumunda duş jelinizin kokusu uçup gidecektir.

DUŞ JELİ NEDİR?

Duş jeli olarak bilinen bu ürün cildinizde yumuşak bir koku bırakan taze ve temiz kalmasını sağlayan temizlik ürününe denilmektedir. Duş jeli özellikle sabuna göre daha kaygan olması ve eşsiz güzel kokular sağlamasından dolayı birçok kişi tarafından daha sık kullanılan bir üründür. Sabunun kaygan olmaması ve güzel kokusunun kısıtlı olmasından dolayı duş jeli kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Duş jelleri genellikle de otel ve tatil mekanlarında müşterilere daha fazla sunulan bir temizlik ürünüdür. Banyodan sonra vücudunuzun daha güzel kokmasını isteyen kişilerin kullandığı bir üründür.

DUŞ JELİ NE İŞE YARAR?

Vücudumuzun temizliği için önemli bir parçalardan olan duş jelleri daha önceleri temizlik için kullanılan sabun yerine kullanılmaktadır. Vücudu kir gibi maddelerden iyice arındıran vücut temizlik ürünü olarak bilinmektedir. Duş jelleri olarak bilinen bu ürün çok güzel koktuğundan ve de kaygan yapıda olmasından dolayı vücudumuzu biraz daha iyi temizler ve çok fazla cildinizi kurutmaz. Kısaca duş jelleri vücudumuzu temizleme işine ve cildimizin güzel kokması işine yarar. Kaygan yapıda olmasından dolayı da vücudumuzdaki ayrıntıları daha iyi temizler. Ayrıca duş jelinin Ph değeri sabuna göre daha düşük olduğundan dolayı alerji yapma riski sabuna göre çok daha düşük olmaktadır.

DUŞ JELİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Duş jellerinin her ne kadar yararı olsa da ayrıca bazı küçük zararları da mevcuttur. Bunlardan biri içerdiği köpürücü maddeler ve cilt yapınıza uygun olmayan sabunlardan dolayı cildinizin kurumasına ve tahriş olmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca buna ek olarak da çok sık bir şekilde duş alınması da tahriş olma sebebi olabilmektedir. Duş jelleri ve sabunlar da cildin pH dengesini bozan kimyasal maddeler içermektedir.

DUŞ JELİ İLE SAÇ YIKANIR MI?

Saçınızı duş jeli ile yıkamak saçta bazı hasarlara sebebiyet verir. Bu nedenle saçlarınızı duş jeli ile yıkamak önerilmemektedir. Duş jelleri olarak bilinen temizlik ürünlerini sadece vücut temizliğini sağlamak için tercih etmeniz önerilmektedir.

DUŞ JELİ YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Duş esnasında yüz yıkama jelinizi ayrıca edinerek, banyonuzu o şekilde yapmanız daha doğru bir tercih olur. Fakat duş jeli, yüz jelinin yokluğunda yüz yıkamak için de kullanılabilen bir temizlik üründür.

DASK zorunlu mu, her sene yaptırılır mı? DASK deprem poliçesi yaptırmak zorunlu mu?

DASK poliçe sorgulama 2020: DASK poliçe ve adres sorgulama nasıl, nereden yapılır?