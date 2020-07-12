Eğıtim için gitti belediye başkanı oldu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden Teyfik-Ayşe Özaydın çiftinin 8 çocuğundan biri olan Sabri Özaydın (52) 1986'da dil eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Dil eğitimi ve denklik kursunun ardından Glasgow Caladonian Üniversitesini kazanarak 1992'de işletme fakültesinden mezun oldu. Azınlık olarak yaşadığı kentte kendisinin ve toplumunun karşılaştığı sorunları ancak siyasette söz sahibi olarak çözebileceğine karar veren Özaydın 2018'de 350 bin nüfuslu Enfield ilçesinin belediye meclis üyesi, geçtiğimiz yılda belediye başkan yardımcısı seçildi. Evli ve 2 çocuk babası olan ve aynı zamanda tekstil sektöründe iş hayatını sürdüren Özaydın 1 Temmuz'da koronavirüs salgını nedeniyle video konferans sistemine bağlı olarak online olarak gerçekleştirilen başkanlık seçiminde 63 meclis üyesinden 63'ününde oyunu alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Özaydın Enfield Belediyesi'nin 55 yıllık tarihinde ilk defa ilk meclis toplantısını "hoşgörü ve kardeşlik ile eşitlik" mesajı vermek için video bağlantısıyla Süleymaniye Camisi müezzini, haham, papaz, ve Alevi dedesinin dualarıyla açılışını yaptı. Nüfusunun yüzde 19'dan fazlası Türk olan Londra'nın en büyük ilçesi Enfield'ın 55'inci ve üçüncü Kahramanmaraşlı Türk Belediye Başkanı olarak SABAH'a konuşan Özaydın şunları söyledi: "Ülkem ve toplumum adına çok mutluyum. Türk toplumunun gençlerine örnek teşkil etme adına çıktığım bu yolda amacım, yaşadığım bölgeye hem hizmet etmek hem de içinden geldiğim Türkçe konuşan toplum üyesi olarak bölgede yaşayan diğer toplulukların saygı ve güvenini kazanmak. Yaşadığınız ülkenin kurallarına ve toplum yaşamına ayak uydururken kendi öz benliğinizi koruyarak kazanacağınız saygınlıkla örnek gençlik olmalısınız. Yaşamak için para gerekli ancak kefenin cebi yok. Yata, kata, arabaya, yazılılığa, kışlığa, arabaya değil, ailenize, sevgiye ve çocuklarınızın eğitimine yatırım yapmalısınız" tavsiyesinde bulundu.