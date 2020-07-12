Gelinler için altın işlemeli maske

Türkiye'de altın işlemede önemli konumda bulunan Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gelinliklerin bir parçası haline gelen maskelere farklı bir tarz oluşturdu. Ortalama 30 gram altınla işlenen cerrahi maskeler yaklaşık 14 bin liradan satışa sunuluyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz "Düğünlerde gelinlerin maskeyle sahnede olmaları ve sade maskenin görsellik açısından pek uyuşmadığını gördük. Biz de bunun üzerine maskeyi altın takıyla süsleyerek görsellik kattık" dedi. AA