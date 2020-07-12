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Hakmar çalışma saatleri 2020: Hafta içi ve hafta sonu market çalışma (açılış, kapanış, öğle arası) saatleri

Hakmar, uygun fiyatları ve aktüel ürünleri ile dikkat çeken market zincirleri arasında yer alıyor. 2007 yılında hizmete başlayan çalışma saatleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Tüm market zincirlerinde olduğu gibi, corona virüsü salgını nedeniyle Hakmar çalışma saatleri de değiştirilmiş, normalleşme süreci ile birlikte eski düzenine geri dönmüştü. Peki, Hakmar Express çalışma saatleri 2020 yılı itibari ile nasıl şekillendi? İşte, Hakmar Express marketleri açılış ve kapanış saati...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 10:23 Son Güncelleme: 12.7.2020 10:23 ABONE OL
Hakmar çalışma saatleri 2020: Hafta içi ve hafta sonu Hakmar Express market çalışma açılış, kapanış, öğle arası saatleri

Başta İstanbul ve Kocaeli olmak üzere, birçok noktada mağazası bulunan Hakmar çalışma saatleri, bu market zincirinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hakmar Express, onlarca şubesi ile dikkat çeken market zincirleri arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul ve Kocaeli, Hakmar Express'in faaliyet gösterdiği iki önemli il olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Hakmar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve çalışma saatleri nasıl?

HAKMAR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Hakmar Market şubeleri haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Cazip fiyat avantajı ile sıklıkla tercih edilen bir süpermarket zinciri olan Hakmar Market şubelerindeki ürün çeşitliliği, mağazanın büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölgeye değişkenlik göstermektedir. Hakmar marketlerinde hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde farklılık yoktur.

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HAKMAR MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet veren Hakmar Market şubelerinin sabah açılış saati 09:00'dır.

HAKMAR MARKET ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: Hakmar Market şubelerinde öğle arası verilmez. Sabah 09:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. Hakmar Market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

HAKMAR MARKET SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 21:00

Hakmar Market kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır. Sabah 09:00'da açılan şubeler akşam 21:00'da kapanır.

HAKMAR MARKET RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Hakmar Market şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

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Hakmar çalışma saatleri 2020: Hafta içi ve hafta sonu Hakmar Express market çalışma (açılış, kapanış, öğle arası) saatleri
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