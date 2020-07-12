Hastane çalışma saatleri 2020: Hastaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu, resmi tatillerde çalışıyor mu?

Tüm dünyanın adeta kabusu haline gelen coronavirüs pandemisi sebebiyle sağlık kurumlarına olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla olmaya başladı. Bu bağlamda kendisini iyi hissetmeyen, vücudunda rahatsızlığı olan kişiler 2020 Hastane çalışma saatleri ile ilgili olarak Hastaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı, resmi ve dini tatillerde çalışıyor mu? sorularına yoğun şekilde cevap aramaya devam ediyor…

HASTANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İnsan sağlığının herşeyden önemli olduğu bilinciyle görevlerini sürdüren devlet hastanelerimizin 2020 açılış kapanış ve öğle arası saatlerine ilişkin detaylar şöyle;

HASTANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Ülke genelindeki Sağlık Bakanlığı bağlısı devlet hastaneleri sabah saat 09.00'da polikliniklerde hasta kabulüne başlamaktadır.

HASTANELERDE ÖĞLE ARASI KAÇTA BAŞLIYOR?



Tüm devlet hastanelerinde sağlık personelleri 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası vermektedir.

HASTANELER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm devlet hastaneleri akşam saat 16.00'a kadar hasta kabulüne devam etmektedir. Bu saatten sonra sağlık çalışanlarının mesaisi sona erer.

HASTANELER HAFTA SONLARI AÇIK MI?

Devlet hastanelerinde poliklinikler hafta sonları (Cumartesi – Pazar) çalışmamaktadır. Herhangi bir rahatsızlık yaşamanız durumunda hastanelerin 24 saat düzeniyle haftanın 7 günü çalışan acil servislerine giderek muayene olabilirsiniz.

HASTANELER RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Devlet hastanelerinin 24 saat esasıyla haftanın 7 günü çalışan acil servisleri hariç olmak üzere resmi ve dini tatillerde görev yapmamaktadır.

DEVLET HASTANELERİNDEN NASIL RANDEVU ALINIR?

Devlet hastaneleri ALO 182 ve internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/ adresi vasıtasıyla hastalara bulundukları il - ilçe – hastane – doktor bazında randevu vermektedir.

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