HGS müşteri hizmetleri iletişim numarası: HGS müşteri hizmetleri direkt bağlanma 2020

HGS, gişelere yerleştirilen antenler yardımıyla, araçların ön camında bulunan etiketi tanımlayarak araç sahibinin kayıtlı olduğu hesaptan ücreti tehsil eder. Bu sistem sayesinde gişelerdeki kuyruk sorununu azaltmış bulunmaktadır. Ayrıca kameralar yardımıyla gişelerden geçen her aracın 4 farklı yön ve açıdan görüntü kaydını da oluşturmaktadır.

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