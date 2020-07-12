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iletişim numarası: HGS müşteri hizmetleri direkt bağlanma 2020

HGS yani bilinen adıyla Hızlı Geçiş Sistemi ülkemizde 2012 yılında devreye girmiştir. HGS, otoyol ve köprü geçişleri sırasında uygulanan bir ödeme sistemidir. HGS’ye kayıt yaptırmak isteyen araç sahipleri araması yaparak detaylı bilgi alabilirler. HGS’ye abone olmak isteyen kişiler HGS çağrı merkezini arayarak abonelik hakkında deyalı bilgiye sahip olabilirler. Peki HGS müşteri hizmetleri iletişim numarası nedir ve nasıl olur detaylarıyla haberimizde…

Giriş Tarihi: 12.7.2020 11:58 Son Güncelleme: 12.7.2020 11:58 ABONE OL
HGS müşteri hizmetleri iletişim numarası: HGS müşteri hizmetleri direkt bağlanma 2020

HGS, gişelere yerleştirilen antenler yardımıyla, araçların ön camında bulunan etiketi tanımlayarak araç sahibinin kayıtlı olduğu hesaptan ücreti tehsil eder. Bu sistem sayesinde gişelerdeki kuyruk sorununu azaltmış bulunmaktadır. Ayrıca kameralar yardımıyla gişelerden geçen her aracın 4 farklı yön ve açıdan görüntü kaydını da oluşturmaktadır.

HGS MÜŞTERİ HİZMETLERİNE DİREKT BAĞLANMA

HGS çağrı merkezine arayarak birçok hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. HGS müşteri hizmetleri telefon numarasını arayarak merak ettiğiniz tüm konular hakkında bilgi alabilir ve sorularınızın yanıtlarını müşteri hizmetlerinden alabilirsiniz.

HGS müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için 0850 460 60 60 numaralı çağrı merkezini arayarak HGS ürün bakiye durumu hakkında bilgi alabilir, iptal ve değişim koşullarını öğrenebilir ayrıca istek, soru ve önerilerinizi kolayca paylaşabilirsiniz.

HGS MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NO

HGS müşteri hizmetleri iletişim için 0850 460 60 60 nolu telefondan ister abonelik işlemleri yapabilir ister soru ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz.

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HGS müşteri hizmetleri iletişim numarası: HGS müşteri hizmetleri direkt bağlanma 2020
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