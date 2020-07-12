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Hırsızlık yaparken yakalandı! 'Bende koronavirüs var' dedi ama...

’da hırsızlık yaparken yakalanan Doğan P. (18), emniyetteki sorgusunda, "Az önce hastahaneden çıktım. Bende koronavirüs var, yaklaşmayın" diyerek polisleri kendinden uzak tutmaya çalıştı. Doğan P., işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 11:33 Son Güncelleme: 12.7.2020 11:40 ABONE OL
Hırsızlık yaparken yakalandı! 'Bende koronavirüs var' dedi ama...

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 'nın Yıldırım ilçesindeki bir evde yakınını ziyarete giden Doğan P., iddiaya göre yengesinin ve dayısının dolaplarındaki cüzdan ile cep telefonlarını çaldı.

Hırsızlık yaparken yakalandı, corona virüsi var diyerek polisleri uzaklaştırmaya çalıştı | Video

Hırsızlık yaparken yakalandı! 'Bende koronavirüs var' dedi ama...

Ardından, sokaktaki bazı evlere giren Doğan P., vatandaşların ziynet eşyalarını da çaldı. Şikayet üzerine mahalleye giden Yıldırım İlçe Büro Amirliği polis ve bekçi ekipleri, eşkalini belirledikleri Doğan'ı yakalamak için sokak sokak aradı.

Hırsızlık yaparken yakalandı! 'Bende koronavirüs var' dedi ama...

Bir süre sonra ekipler tarafından sokak başında yakalanan Doğan P., "Az önce hastahaneden çıktım. Bende korona virüs var. Bana yaklaşmayın" diyerek polisleri kendinden uzak tutmaya çalıştı.

Hırsızlık yaparken yakalandı! 'Bende koronavirüs var' dedi ama...

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunun Doğan P. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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Hırsızlık yaparken yakalandı! 'Bende koronavirüs var' dedi ama...
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