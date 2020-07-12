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İyileşen sayısı 193 bini geçti

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
İyileşen sayısı 193 bini geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre dün bin 16 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı ise 5 bin 344 oldu. Dün itibarıyla bin 334 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 193 bin 217 oldu. Bakan Koca paylaştığı mesajında ise "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı" dedi. ANKARA
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İyileşen sayısı 193 bini geçti
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