İzmir'den kelebek çekmek için Trakya'ya geldiler

İzmir'de yaşayan Çift aynı zamanda kelebek fotoğrafları çekiyor Türkiye'de bulunan kelebek türlerini fotoğraflayan Gastroenteroloji Doktoru Coşkun Yıldız ve Karşıyaka Ortaokulu öğretmeni Özlem Yıldız 2012 Başladıkları Kelebek fotoğrafçılığını şehir, şehir gezerek hem gözlemliyorlar hem de fotoğraflıyorlar.

Şu ana kadar 260 tür kelebek fotoğraflayan çift Trakya Kırklarelin'de bulunan Endemik tür olan İncili,Karahayalet,Balkan Everest,ve Koruma altında olan Koru Beni kelebeğini çekmek için geldiler. Dün yapılan arazi keşiflerinde kelebek fotoğrafçısı olan Selçuk Balaban Öncülüğünde Kırklareli, Dereköy'de çekilmesi planlanan Karahayalet, İncili, Korubeni Tür kelebekleri bulundu.

Çok mutlu olan çift diğer tür olan Balkaneverest kelebeğini de bugün fotoğraflamayı planlıyorlar.

Eşi ile birlikte bu işi yapmaktan çok keyif aldıklarını, bu sayede görmedikleri yerleri de görmekten mutlu olduklarını dile getiriyorlar.