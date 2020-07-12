Kaçkarlarda bulut denizi

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nın, koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği, Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkarlar, yaylaları ile ziyaretçilerini doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit, Samistal, Pokut, Sal ve Huser yaylalarını tercih eden ziyaretçiler sis bulutu ve gün batımı fotoğrafı çekebilmek için ise 3 bin rakımın üzerindeki zirvelere çıkarak saatlerce nöbet tutuyor. Gün batımı ile farklı renklerin oluştuğu Kaçkarlar'da, ziyaretçiler kendilerini bulutların üzerinde hissediyor. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş, "Sal ve Pokut Yaylası'nda adeta sis denizi üzerinde duruyoruz. Bunu Türkiye'de başka bir yerde göremezsiniz. Yurt dışında Alpler'de görebilirsiniz. İnsanlar Alpler'i gidip görmek için büyük paralar harcıyor. Halbuki bu bölgeyi iyi tanıtmak iyi pazarlamak lazım ama kitle turizmine dönüşmemeli" dedi. AA