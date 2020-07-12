Kazıda 2500 yıllık cinayet ortaya çıktı

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde Wendover kasabasında hızlı tren hattı için yapılan kazı çalışmalarında elleri bağlı, yüzükoyun bir iskelet bulundu. İskeletin Demir Çağı'nda; 2000-2500 yıl önce yaşayan bir yetişkin erkeğe ait olduğu ve bu kişinin bir cinayet sonucu öldüğü ya da infaz edildiği düşünülüyor. Arkeolog Dr. Rachel Wood, iskelet üzerinde kemik bilimciler tarafından yapılacak çalışmaların ölüm nedenini aydınlatabileceğini söyledi.Demiryolu hattındaki kazılarda ayrıca Neolitik Çağ'a ait Stonehenge benzeri bir anıt mezarla Roma dönemine ait kurşundan yapılmış tabut içinde bir iskelet de bulundu. 4000-5000 bin yıl öncesine ait anıt mezar 65 metre çapında bir daire oluşturacak şekilde dikilmiş ahşap direklerden oluşuyor. Direkleri kış gündönümüne göre konumlandırılmış bu anıt mezarın "yüksek statülü" kişiler için yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Avrupa'nın en büyük altyapı projesi olan HS2 demiryolu projesi Londra, Birmingham, Manchester ve Leeds'e bağlanacak. Saatte 362 kilometre hızla giden trenlerin sefer yapacağı hattın ilk aşamasının 2033'te hizmete girmesi bekleniyor. AA