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Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar

’de bir kişi, telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtan 3 şüpheli tarafından 'hesabınız FETO'nün eline geçti' yalanıyla 22 bin 600 euro dolandırıldı. Polisin takibiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 10:44 ABONE OL
Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan ismi açıklanmayan bir vatandaşın, telefonda kendisini FETO yalanıyla savcı ve polis olarak tanıtan 3 şüpheli tarafından dolandırdığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Mağdur vatandaşın bankada bulunan 22 bin 600 euro parasını dolandıran şüpheli şahısların kullandığı aracı tespit eden ekipler Silifke ilçesinde kontrol noktaları kurdu. Yapılan kontroller sonucunda araç, içerisindeki 3 şüpheli şahıs ile birlikte Atakent Mahallesi'nde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada mağdur şahıstan alınan 22 bin 400 Euro ve 490 TL para ile dolandırıcılık olayında kullanılan 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar
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