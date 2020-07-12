Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Köpek kavgasında baba öldü, oğlu yaralı

Köpek kavgasında baba öldü, oğlu yaralı

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Köpek kavgasında baba öldü, oğlu yaralı
Afyonkarahısar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpibeyli köyünün Eskibağlar mevkisinde, Sedat Ö. (37), Mehmet Ö. (56) ile oğlu Bekir Ö. (16) koyunlarını otlatmak için meraya çıktı. Bu sırada Mehmet Ö.'nün oğlu Bekir Ö., yaydığı koyunlara doğru gelen Sedat Ö.'nün köpeğini kendi köpeklerine boğdurdu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet Ö. ile Sedat Ö., ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş etti. Silahlı kavgada, Mehmet Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlu Bekir Ö. ise ağır yaralandı. Şüpheli Sedat Ö, olayın ardından jandarma Bekir Ö. ekiplerine teslim oldu. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpek kavgasında baba öldü, oğlu yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA