Köpek kavgasında baba öldü, oğlu yaralı

Afyonkarahısar'ınEmirdağ ilçesine bağlı Aşağıpibeyli köyünün Eskibağlar mevkisinde, Sedat Ö. (37), Mehmet Ö. (56) ile oğlu Bekir Ö. (16) koyunlarını otlatmak için meraya çıktı. Bu sırada Mehmet Ö.'nün oğlu Bekir Ö., yaydığı koyunlara doğru gelen Sedat Ö.'nün köpeğini kendi köpeklerine boğdurdu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet Ö. ile Sedat Ö., ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş etti. Silahlı kavgada, Mehmet Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlu Bekir Ö. ise ağır yaralandı. Şüpheli Sedat Ö, olayın ardından jandarma Bekir Ö. ekiplerine teslim oldu. AA