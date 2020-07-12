Koronavirüs nedeniyle dönemeyen 5 yabancı 5 aydır Artvin’de kalıyor

'HAYATI BERABER PAYLAŞIYORUZ'



Yıllardır seyahat ettiklerini anlatan Fermin Tellechea da sokak müziği yaparak geçimlerini sağladıklarını belirtti. Uzun süredir Türkiye'de kaldıklarını anlatan Tellechea, "İnsanlarla güzel iletişim kurduk. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Biz burada dostça ve korkusuzca bir yaşam tecrübe ettik. Şu an köy ortamında yaşıyoruz ve buradaki insanlarla hayatı paylaşıyoruz. Bizi dostça evlerine davet ediyorlar. Birlikte çay bile topladık, kendi yiyeceklerimizi tarlada yetiştirdik ve bu bizim için çok iyi bir tecrübe oldu" diye konuştu.



Hindistan'a gitmeyi planladıklarını belirten Mirjam Ellenbrok ise koronavirüs salgınından dolayı 5 aydır Türkiye'de yaşadıklarını söyledi. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Ellenbrok, "Erenler köyüne geldik, komşularla konuşuyoruz. Artvin şehir merkezine gidip, müzik yapıyoruz. Sınırların açılmasını bekliyoruz" dedi.