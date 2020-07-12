Mersin'de iğrenç olay!

2 DEFA İNTİHARA KALKIŞTI

Yaşadığı travma nedeniyle 2 kez intihara kalkıştığını ileri süren kız kardeşlerden S.D. (32), "Bu yaşıma kadar evlenemedim, hep koktum. İki defa intihar girişiminde bulundum. Çok büyük korkular yaşadık. Ben de sadece bana yaptığını sanıyordum ama herkese yapıyormuş. O şahsın en ağır cezayı almasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

TUTUKLU YARGILANMASINI İSTİYORUZ

Kız kardeşlerden S.D. (28) ise, "Hayatımızın bu anı bile bu kadar zorken çocukluğumuzun nasıl geçtiğini tahmin etmek zor olmamalı. Çocukluğumuz bundan kat kat zor geçti. Hukuk mücadelesi veriyoruz" diye konuştu.

Ailenin avukatı Semra Kabasakal ise şunları söyledi:

"Çocuklar yıllarca babalarının işkence ve tacize maruz kalmış. Birbirlerine anlattıktan sonra olay ortaya çıkınca hukuk mücadelesine girişmişler. Biz her zaman çocuklarımızın yanında olacağız."