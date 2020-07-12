Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! O illerde kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım…

Son dakika haberler… Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre bazı illerimize kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve birçok ilimizde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan yağışların kuvvetli olması sebebiyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu ve il il sıcaklık tahminleri!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminlerinde göre; yarın için Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu, Trabzon'un batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel çaplı dolu yağışı olacağı bildirildi. Yağışların kuvvetli olması beklenirken vatandaşların da tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Tokat ve Ordu çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu, Trabzon'un batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu, Trabzon'un batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 21°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 20°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Ankara çevreleri ile Çankırı'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 14°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 12°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.