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Musluktan çıkan yılan paniğe neden oldu

'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan aile, evlerindeki musluktan yılan çıkması nedeniyle büyük şok yaşadı. İlk başta sudaki renk ve koku değişimini fark eden aile, durumdan şüphelenip tesisatçı çağırdı. Musluk içinde ayakkabı bağı olduğunu düşünen usta, dükkanına gidip tekrar geldiğinde yılanla karşılaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 10:08 Son Güncelleme: 12.7.2020 10:16 ABONE OL
Musluktan çıkan yılan paniğe neden oldu

'ın Dörtyol ilçesinde yayla evinde içme suyu şebekesine girerek telef olan yılan musluktan çıkarıldı.


Musluktan çıkan yılan paniğe neden oldu

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Topaktaş Yaylasında Soydan ailesinin oturduğu yayla evinde bulunan içme suyu şebekesinden gelen suda farklı koku ve renk değişikliğini fark Sevgi Soydan, durumu eşi Taner Soydan'a söyledi.

Musluktan çıkan yılan paniğe neden oldu

Evinde bulunan içme suyundaki değişikliğin neden kaynaklandığını öğrenmek isteyen Taner Soydan evindeki su şebekesine bakması için bir tesisatçı çağırdı.

Musluktan çıkan yılan paniğe neden oldu

Evde bulunan su borularını inceleyen ve musluğu açan tesisatçı musluk içerisinde ayakkabı bağcığına benzer nesne fark ederek yerinden çıkarttı. Musluğu yerinden çıkaran tesisatçı ve evde bulunanlar gözlerine inanamadı. İçme suyu tesisatına giren ve kokuya neden olanın yılan olduğu anlaşıldı.

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Musluktan çıkan yılan paniğe neden oldu
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